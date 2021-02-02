Президенты России и Аргентины обсудили высокую эффективность вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом сотрудничество в борьбе с коронавирусом и поставки российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

"Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины "Спутник V", которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения. Отмечена высокая эффективность российского препарата. Условлено стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран", - отметили в Кремле. В пресс-службе уточнили, что "президенты высказались также в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей".

В предыдущий раз Фернандес звонил Путину в ноябре 2020 года. Тогда также особое внимание в беседе двух лидеров было уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также обсуждалась перспектива реализации имеющихся договоренностей по использованию "Спутника V" в Аргентине.

"Спутник V" - первая и пока единственная вакцина от коронавируса, поступившая в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата, включающего два компонента. К настоящему моменту в южноамериканскую страну были поставлены по 300 тыс. доз первого и второго компонента.

29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников. 20 января Минздрав страны разрешил использовать препарат для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого "Спутником V" привились президент Фернандес и вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер.