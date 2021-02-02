Вузы начнут массово подключать к цифровой образовательной среде в 2021 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования планирует приступить к массовому подключению вузов к платформе "Современная цифровая образовательная среда в РФ" с 2021 года. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников во время открытия XXI ежегодной Международной научно-практической конференции "Новые информационные технологии в образовании".

"В планах министерства уже в этом году начать массовое подключение вузов к этой государственной информационной системе (Современная цифровая образовательная среда, - прим. ТАСС) и к сервисам, которые будет предоставлять данная система", - сообщил Нарукавников.

По его словам, на ближайшие годы ведомство определило четыре приоритетных направления в дальнейшей работе с цифровыми системами высшего образования, среди которых привлечение эффективных кадров, развитие инфраструктуры онлайн-площадок, новых сервисов и качественных данных.

"Среди прочих мер мне хотелось бы отметить, что в 2020 году мы запустили программу финансовой и методической помощи и поддержки образовательных организаций высшего образования, которые реализуются в рамках общенационального плана правительства по восстановлению экономики. <...> С 2022 года эту поддержку мы планируем уже оказывать не в рамках общенационального плана правительства, а в рамках нового нацпроекта "Наука и университеты", - добавил Нарукавников.

Во время конференции представители российских вузов рассказали о проектах, разработанных на базе платформы "1С: Университет" для автоматизации учебного процесса и снижения учебной нагрузки на преподавателей. Так, в Омском государственном университете автоматизировали подачу документов и работу с ними при дистанционном приеме в вуз в 2020 году. В Иркутском государственному университете разработали проект "АИС Студгородок", который позволяет вести учет заселения и выселения студентов, периодизацию оплаты и распределение койко-мест.

XXI Международная конференция "Новые информационные технологии в образовании" проходит в дистанционном формате 2 и 3 февраля. Ее организаторами являются Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и фирма "1С". Ежегодно они создают площадку, обеспечивающую взаимодействие представителей образования и бизнеса, для решения общих задач подготовки высококвалифицированных кадров в высокотехнологичной среде. В 2021 году на конференцию зарегистрировались более 4 тыс. участников, среди которых присутствуют представители 15 стран.