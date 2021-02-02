ОНК Москвы опровергла данные о нахождении задержанных 31 января в автобусах двое суток

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Данные о нахождении задержанных в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве в автозаках в течение двух суток не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Информация о том, что якобы у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где сейчас находятся административно-арестованные, двое суток люди стояли в автозаках, не соответствует действительности. Мои коллеги опросили граждан, находящихся в организованном там спецприемнике, и никто из подвергнутых административному аресту не подтвердил ранее опубликованную во многих СМИ информацию о долгом нахождении в автозаках", - сказал Мельников. По его словам, максимальное время, которое пришлось провести людям в спецтранспорте, составляло около трех-шести часов. Связанно это было с оформлением большого количества поступивших в спецприемник граждан.

С недавних пор из-за дефицита мест в спецприемниках в ЦВСИГ размещают задержанных на несанкционированных акциях в Москве.

Ранее во вторник Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные в ходе незаконных акций в Москве, провели ночь в автобусах. Как отметил глава СПЧ Валерий Фадеев, речь идет тех людях, которые были задержаны в ходе незаконной акции в воскресенье. Он отметил, что поскольку в Москве не было места, их перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев, который находится в деревне Сахарово, при этом спецприемник оказался не готов "к приему такого большого количества людей, и там произошел реально организационный сбой".

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с обращением людей, которые были задержаны на несогласованной акции 31 января. Они говорят, что около девяти часов находятся в автобусе возле Центра временного содержания иностранцев в Сахарово почти без еды и воды, а с момента их задержания прошло более 40 часов.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.