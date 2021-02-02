СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мировой суд вынес решение об административном наказании ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах принадлежащих ему СМИ-иноагентов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роскомнадзора.

"Владелец СМИ - ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" - оштрафован на сумму 2 млн рублей (четыре протокола по 500 тыс. рублей), гендиректор организации - 200 тыс. рублей (четыре протокола по 50 тыс. рублей)", - сказали в пресс-службе.

Речь идет о сайтах изданий "Idel.Реалии", телеканала "Настоящее время", "Сибирь.Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

По закону, материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

27 января ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф".