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Пандемия COVID-19

В Швеции не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Ранее к такому же решению пришли в Германии и некоторых других странах

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции считает, что вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не следует использовать людям старше 65 лет. Об этом ведомство сообщает в опубликованном во вторник пресс-релизе.

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"Управление здравоохранения рекомендует в первую очередь предлагать вакцину AstraZeneca, которая была одобрена для защиты от COVID-19, жителям Швеции в возрасте 18-64 лет", - отмечено в сообщении.

До этого к такому же решению пришли в Германии и ряде других стран. Причина - недостаточность данных о действии препарата на пожилых. Как отмечено в пресс-релизе, нет достаточной информации о клинических испытаниях, документирующих эффективность вакцины для лиц старшего возраста. При этом подчеркивается, что также отсутствуют данные об отрицательном воздействии препарата на пожилой организм.

"Рекомендация может измениться, когда появятся новые данные о влиянии вакцины на пожилых людей", - поясняет управление.

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ШвецияГерманияПандемия COVID-19
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