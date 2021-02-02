Директор ростовского лицея объяснила слово "элитарный" в его названии после критики Путина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Слово "элитарный" в названии негосударственного лицея в Ростове-на-Дону означает, что в нем воспитывается интеллектуальная элита, готовая служить Отечеству. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала директор учреждения Наталья Логунова.

Педагог из Ростова-на-Дону, преподающий математику в частном "Лицее классического элитарного образования", Михаил Гуров стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года - 2020". На встрече с финалистами конкурса глава государства признался, что ему не нравятся названия учебных заведений со словами "элитный" или "элитарный".

"В данном случае элитарное - это заведение, которое воспитывает и выпускает интеллектуальную элиту. Это интеллигентные, умные, образованные дети, которые готовы служить своему Отечеству", - сказала Логунова, добавив, что под элитой часто понимают богатых людей, однако "здесь совершенно иной смысл".

Логунова отметила, что учреждение не планирует менять название, которое является узнаваемым брендом в городе.

В ходе общения с учителем из Ростова-на-Дону президент выразил уверенность, что образование в лицее дается на должном уровне.