Почти 2 тыс. человек задержали на незаконной акции 23 января в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. человек были задержаны на несогласованной акции, которая прошла в Москве 23 января. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам человека столицы.

"1 964 человек было задержано по Москве 23 января, из них 187 несовершеннолетних", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что информация по количеству задержанных в несанкционированной акции 31 января еще уточняется.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.