Умер британский ветеран, собравший $45 млн для врачей

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего дорогого отца. Мы рады, что смогли провести вместе с ним последние часы его жизни. Мы разговаривали, вспоминали наше детство и нашу чудесную мать. Мы вместе смеялись и плакали. Последний год жизни нашего отца был замечательным. За это время он будто молодел и испытал моменты, о которых всегда мечтал", - отмечается в сообщении семьи Мура.

Соболезнования

Соболезнования в связи со смертью ветерана выразила королева Елизавета II, направив личное послание его близким. "Ее Величество получила большое удовольствие во время встречи с капитаном сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Она и все члены королевской семьи в своих мыслях находятся вместе с его семьей, отдавая дань уважения тому вдохновению, которое он дал целой стране и за ее пределами", - заявил представитель главы государства.

В июле прошлого года монарх посвятила Мура в рыцари. Церемония прошла на лужайке перед Виндзорским замком под Лондоном, в котором 94-летняя Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом находилась в самоизоляции. Чтобы свести к минимуму риск передачи вируса, церемония проходила не в закрытом помещении, а во дворе замка, а кресло королевы было установлено посреди аккуратно подстриженного газона. Мур приблизился к Ее Величеству ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895-1952).

Из уважения к возрасту ветерана ему было позволено не преклонять колено перед монархом, что является частью церемонии посвящения в рыцари. Общаясь с прессой, Мур, пользовавшийся колесными ходунками, пошутил, что если бы он опустился на колени, то уже никогда больше не смог бы подняться.

Отметил заслуги ветерана и премьер-министр Борис Джонсон, назвав его настоящим героем. "Капитан Мур был героем в истинном смысле этого слова. В мрачные дни Второй мировой войны он боролся за свободу, и перед лицом самого глубокого для этой страны поствоенного кризиса он объединил всех нас, подбодрил всех нас и стал воплощением победы человеческого духа… Он стал не только вдохновением для нации, но и маяком надежды для всего мира ", - написал глава правительства в Twitter.

Соболезнования выразили и многие члены кабинета министров, а также главы Шотландии и Северной Ирландии.

О капитане Муре

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You'll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала на верхнюю строчку чарта iTunes и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

В знак признания его заслуг Муру, вышедшему в отставку в чине капитана, присвоено почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.