Власти Чехии предоставили убежище экс-подрядчику космодрома Восточный Гинзбургу

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. МВД Чехии предоставило временное убежище в республике бывшему подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, заочно арестованному в РФ по делу о растрате. Об этом сообщила во вторник ТАСС его адвокат Марина Мусилова.

"МВД Чехии приняло решение предоставить временное убежище в республике российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу, обвиняемому в России, - отметила она. - Гинзбург, задержанный чешскими правоохранительными органами почти два года назад, покинул место предварительного заключения и находится на свободе".

Гинзбург в апреле 2019 года был задержан в пражском международном аэропорту на основании международного ордера на арест, выданного Россией. С этого времени он находился в предварительном заключении, участвуя в рассмотрении своего дела чешскими инстанциями и ожидая экстрадиции в РФ.

Адвокат пояснила, что временная охрана, которая носит международный характер, предоставлена россиянину на один год. Затем чешские власти вновь могут начать рассматривать вопрос о его экстрадиции в Россию.

Гинзбурга обвиняют по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), ч. 2 ст 145.1 ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы") и ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") УК РФ. В России объявлен в международный розыск в марте 2019 года.

Вменяемый Гинзбургу ущерб, как ранее сообщали источники в правоохранительных органах, составляет более 680 млн рублей, а обвинение ему было заочно предъявлено 20 февраля 2019 года. Вменяемые ему преступления касаются периода 2016-2017 годов.