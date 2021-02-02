В РПЦ заявили, что визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской православной (РПЦ) и Римско-католической церквей. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил в интервью сербской газете "Вечерние новости", текст которого приводит во вторник сайт Русской православной церкви.

"В настоящее время вопрос визита папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений [РПЦ и Святого престола]", - сказал он.

Он отметил, что нынешний понтифик, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. "Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов", - подчеркнул он.

Первая в истории встреча главы Римско-католической церкви и предстоятеля РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе в аэропорту Гаваны 12 февраля 2016 года. По ее итогам была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношениям между церквами и проблемам ценностей современного общества.