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СЖР призвал утвердить для журналистов и силовиков единый регламент действий на акциях

Ранее сообщалось об 11 журналистах, которые были задержаны у здания Мосгорсуда для проверки документов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил утвердить единый регламент действий на массовых акциях для журналистов, а также для сотрудников силовых структур по отношению к сотрудникам СМИ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте организации.

"Председатель СЖР подчеркнул, что в ближайшее время необходимо утвердить и довести до всех заинтересованных сторон единый регламент действий на массовых акциях - как журналистов, так и сотрудников силовых структур в отношении журналистов", - указано в сообщении.

В СЖР подчеркнули, что потребуется утвердить единый стандарт журналистских документов.

Ранее сообщалось об 11 журналистах, которые были задержаны у здания Мосгорсуда во вторник для проверки документов. Позже почти всех их отпустили.

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