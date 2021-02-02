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Пандемия COVID-19

Представитель ВОЗ в России назвала хорошей новостью публикацию The Lancet о "Спутнике V"

Всемирная организация здравоохранения приветствует тот факт, что разработчики вакцин в мире делятся с научным сообществом результатами своих исследований, отметила Мелита Вуйнович

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует тот факт, что разработчики вакцин в мире делятся с научным сообществом результатами своих исследований. Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V" в медицинском журнале The Lancet является хорошей новостью, заявила во вторник представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"ВОЗ приветствует, что все разработчики и производители вакцин делятся с ученым сообществом через такие публикации, как в журнале The Lancet. Это очень хорошая новость", - сказала она.

Ранее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вуйнович, Мелита
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