Власти Каспийска проверят все школы после инцидента с вывозом продуктов в одной из них

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Все образовательные учреждения проверят в Каспийске после инцидента с задержанием директора одного из них с продуктами, которые он якобы вывозил из школы. Об этом во вторник ТАСС сообщил мэр города Борис Гонцов.

Ранее Министерство просвещения РФ потребовало от главы Министерства образования и науки Республики Дагестан проверить информацию СМИ о директоре, который якобы вывозил из школы продукты, предназначенные для школьников, и уточнить, дошли ли до детей выделенные на горячее питание средства.

"Будут проверены все образовательные учреждения, в случае выявления нарушений в вопросах питания детей, выплат педагогам, воспитателям, обслуживающему персоналу, а такие сигналы есть и проверка ведется, решения будут незамедлительные - материалы в правоохранительные органы", - сказал мэр города.

Он подтвердил ТАСС, что правоохранительные органы подозревают директора одной из школ в хищении продуктов питания из школьной столовой, и назвал случившееся недопустимым.

Ранее в СМИ появилась информация о директоре школы из Каспийска в Республике Дагестан, который якобы еженедельно вывозил продукты из общеобразовательного учреждения.