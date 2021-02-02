В Минздраве Австрии оценили возможность использования вакцины "Спутник V"

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Австрия в настоящее время смогла покрыть собственные потребности в вакцине от нового коронавируса, но готова изучить возможность применения дополнительных препаратов, если такие будут зарегистрированы в Евросоюзе. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в австрийском Минздраве в ответ на вопрос, готова ли Австрия заказать российскую вакцину "Спутник V" в случае ее регистрации в ЕС, после публикации положительных результатов исследования в медицинском журнале The Lancet .

"Австрия в рамках совместного европейского процесса закупок получает около 24,5 млн доз вакцины, поэтому может хорошо покрыть свои потребности в вакцине. Если в ЕС будут одобрены дополнительные вакцины, мы, конечно, внимательно изучим их использование в рамках австрийской стратегии вакцинации. У Европейского союза и Австрии нет проблем с вакцинами, которые зарезервированы контрактами на 2021 год, а [сложности есть] только с тем фактом, что производители вакцин не могут поставить большие объемы доз в первом квартале", - отметили в министерстве.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Вслед за этим председатель Австрийской партии свободы (АПС) и бывший министр транспорта Австрии Норберт Хофер заявил, что Австрии по примеру Венгрии необходимо вступить в контакт с Россией для закупки вакцины "Спутник V" и включить препарат в свой план вакцинации.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2020 года исключал возможность использования в его стране вакцины "Спутник V", потому что у австрийской стороны есть договорные обязательства с европейскими поставщиками. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna. В дальнейшем в Вене ожидают поставок вакцины компании AstraZeneca.