В Мурманской области отменили несколько ограничений из-за ситуации с коронавирусом

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии в Мурманской области, отменен решением региональных властей по согласованию с Роспотребнадзором. В частности, разрешается работа фудкортов, а заполняемость зрительного зала в кинотеатрах, театрах и дворцах культуры увеличена с 50% до 75%, сообщает во вторник оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

"2 февраля на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис сообщил о снятии ряда ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. С учетом предложений главного санитарного врача по Мурманской области региональным правительством принято решение о послаблении ограничительных мер для граждан и организаций", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что количество работающих в дистанционном режиме в регионе сокращается с 50% до 30%, разрешается работа фудкортов, проведение представлений и концертов частным организациям, можно заполнять кинотеатры, театры и дворцы культуры на 75%, а не на 50%, как было ранее, подросткам разрешается посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того, в медучреждениях возобновляются профосмотры и диспансеризация определенных групп детского и взрослого населения. Также на территории Мурманской области разрешено организовывать досуговые мероприятия на открытом воздухе.

Из введенных ранее в регионе ограничений сохраняется обязательный масочный режим, дезинфекция общественных помещений, для жителей в возрасте старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 18 февраля.

По данным оперативного штаба, на утро вторника в Мурманской области выявлено 158 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 478, при этом 40 613 пациентов выздоровели, 2 037 человек находятся на лечении, 828 человек умерли.