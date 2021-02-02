В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

ПРАГА, 2 февраля. /ТАСС/. Вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8 зафиксирована на приусадебном хозяйстве одного из жителей деревни Подоли в районе города Бенешов, расположенной примерно в 50 км южнее от Праги в Центральной Чехии. Об этом сообщило во вторник Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Птичий грипп стал причиной гибели 25 куриц. Остальные 20 куриц и шесть уток будут забиты ветеринарами в среду с соблюдением необходимых правил эпидемической безопасности.

Минсельхоз в конце января проинформировал о появлении заболевания в Южной Чехии. Там оно было выявлено у перелетных птиц и подтверждено на одной из птицеводческих ферм. Ветеринары предупреждают, что птичий грипп может распространиться и на другие регионы Чехии. Решением ситуации занимается специальная комиссия экспертов Минсельхоза.

Власти призвали фермеров и содержащих приусадебные хозяйства сельских жителей немедленно сообщать в ветеринарную инспекцию республики о случаях внезапного падежа домашней птицы. Риск переноса птичьего гриппа на человека оценивается как очень низкий.

В Чехии крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в начале 2020 года. Тогда инфекция была занесена перелетными птицами. Был произведен забой почти 140 тыс. особей домашней птицы.