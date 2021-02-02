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Участники несанкционированной акции перекрыли движение по Неглинной улице в Москве

Как сообщил корреспондент ТАСС, они следовали в сторону Трубной площади и вышли на Петровку
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции в центре Москвы перекрыли движение транспорта по Неглинной улице. 

Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся устроили несанкционированное шествие и заблокировали движение по Неглинной улице. Они следовали в сторону Трубной площади, вышли на Петровку. После этого часть из них свернула в сторону Пушкинской площади. Нарядов полиции рядом нет. 

Еще одно несанкционированное шествие устроили по Большой Никитской улице. На Тверской улице также собрались участники несанкционированной акции, полиция просит их разойтись и проводит задержания наиболее активных участников.

По данным корреспондента, собравшиеся перекрывали дважды Петровку, а также улицы Большая Дмитровка, Петровский и Дмитровский переулки.

Сейчас митингующих блокировали полицейские в Дмитровском переулке, начались задержания. Тех, кто оказывает сопротивление, задерживают при помощи спецсредств.

На Пушкинской площади и Тверской улице ситуация спокойная, там выставлено оцепление из сотрудников полиции и Росгвардии, протестующих немного. Численность силовиков значительно больше, передают корреспонденты агентства. Переулки, выходящие на Тверскую, перекрыты ОМОН. Проход для пешеходов от Пушкинской по Тверской перекрыт с обеих сторон.

В данную новость были внесены изменения (23:39 мск) - добавлены подробности

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