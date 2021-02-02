Полиция задержала более 20 участников несогласованной акции в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция начала задерживать в центре Санкт-Петербурга граждан, пытавшихся стихийно организовать на Невском проспекте вечером во вторник несанкционированную акцию. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, задержаны более 20 человек.

Участники акции собираются на Невском проспекте у станции метро "Гостиный Двор". ТАСС не располагает официальной информацией от правоохранительных органов о количестве задержанных. В центре города приняты меры для обеспечения безопасности и общественного порядка, в первую очередь, на Невском проспекте и Дворцовой площади.

Полиция предупреждает собравшихся в мегафон о том, что акция является несогласованной, однако несколько десятков человек, пренебрегая предупреждениями, направилась к Дворцовой площади. Они движутся по тротуарам, выкрикивая политические лозунги и пытаясь привлечь прохожих, но те не примыкают к несанкционированному шествию.

Власти Петербурга и представители правоохранительных органов неоднократно обращались к жителям города с просьбой воздержаться от участия в массовых акциях, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса.