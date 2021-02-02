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В Петербурге закрыли станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор"

Также закрыты станции "Площадь Восстания" и "Маяковская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Станция метро "Невский проспект" Московско-Петроградской ("синей") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской линии ("зеленой") ветки метрополитена в центре Санкт-Петербурга закрыты. Об этом сообщили в вторник в пресс-службе городской подземки.

"В 23:11 cтанции "Невский проспект" и "Гостиный Двор" закрыты для входа и выхода пассажиров. Пересадка между станциями закрыта. Поезда следуют без остановок", - говорится в сообщении. Причины закрытия не уточняются.

Также с 23:25 мск закрыты станции метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии и "Маяковская" Невско-Василеостровской ветки и пересадка между ними, добавили в петербургском метрополитене. 

Причины закрытия не уточняются.

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