Опрос: большинство россиян планируют привиться от коронавируса в ближайшие три месяца

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей России планируют сделать прививку от коронавирусной инфекции в ближайшие три месяца. Такие результаты получил Райффайзенбанк по итогам опроса, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Согласно полученным данным, 49% опрошенных собираются делать прививку от коронавируса в течение ближайших трех месяцев, еще 2% респондентов уже привились. Оставшиеся участники опроса пока не планируют делать прививку.

При этом большинство опрошенных уже думают о поездках, как только будут отменены ограничительные меры, связанные с пандемией. Большинство из респондентов намерены поехать к морю, так ответили 59% опрошенных. Еще 7% предпочтут городской туризм, а 8% отправятся в деревню к родственникам, горнолыжный склон или поход выбрали 7% участников опроса. Вместе с тем потратить на отпуск большинство из респондентов планирует 7-10 дней (40% опрошенных), две недели будут отдыхать 34% россиян, а еще 14% - от двух до четырех недель.

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие 3 тыс. жителей семи городов-миллионников старше 20 лет. Ежемесячный доход 48% респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.