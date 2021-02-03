В центре Москвы пресекли все несанкционированные акции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные акции в центре Москвы.

Как передают корреспонденты ТАСС, последними местами, где блокировали участников несогласованных мероприятий, стали Неглинная улица и Кузнецкий мост. Наиболее активных участников задержали.

Полиция снимает оцепление на Тверской улице и на прилегающих к ней переулках.

После решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное люди группами собрались на Тверской улице и прилегающих к ней переулках. Собравшиеся, устроив шествие, перекрывали дважды Петровку, а также улицу Большая Дмитровка, Петровский и Дмитровский переулки, Неглинную улицу. Несанкционированные шествия были на Большой Никитской улице и в районе Кузнецкого моста, передает корреспондент ТАСС.

Переулки, выходящие на Тверскую улицу, были перекрыты ОМОН. Проход для пешеходов от Пушкинской площади по Тверской улице перекрыли с обеих сторон. Полиция предупреждала, что акции незаконны.