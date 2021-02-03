Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил утвердительно на вопрос, разделяет ли он позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в ЕС будут рады всем вакцинам, получившим одобрение европейского регулятора, в том числе вакцине "Спутник V".

"Несколько недель назад я принял решение отправить научную делегацию в Россию для консультаций, - продолжил он. - Эти консультации были положительными". "Сегодня мы увидели публикации, которые демонстрируют высокую эффективность вакцины "Спутник V", - подчеркнул он во вторник в интервью телеканалу LCI.

Одновременно французский лидер отметил, что для использования какой-либо вакцины во Франции сначала нужно, чтобы ее одобрили медицинские регуляторы Евросоюза и Франции. "Это не политический вопрос, это научный вопрос", - добавил французский лидер.

Макрон также пообещал, что все желающие взрослые французы смогут пройти вакцинацию от коронавируса до конца лета.

"До конца лета каждый взрослый француз, который захочет, сможет пройти вакцинацию от коронавируса", - отметил французский лидер. Он сообщил, что к началу марта будут вакцинированы около 80% постояльцев домов престарелых, которые изъявили желание сделать прививку. Кроме того, по словам Макрона, к концу февраля четыре фармацевтических объекта во Франции начнут производить вакцины от коронавируса.

Ранее стало известно, что Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca для людей младше 65 лет. В стране также разрешены вакцины производства американской компании Moderna и компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ). С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

Во вторник журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.