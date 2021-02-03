В отношении сотрудника ОМОН, ударившего оператора на акции в Москве, проведут проверку

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В отношении сотрудника ОМОН, ударившего оператора YouTube-канала на несанкционированной акции в Москве, проведут служебную проверку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-каналах распространился видеоролик, на котором видно, как сотрудник правоохранительных органов наносит удар человеку в специальном опознавательном жилете. Выяснилось, что пострадавший - оператор YouTube-канала Real View Федор Худокормов.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.