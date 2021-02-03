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На Чукотке спасли застрявших в тундре людей

Жизни и здоровью семи человек ничего не угрожает

ТАСС, 3 февраля. Операция по спасению семи человек, которые 1 февраля на вездеходе застряли в окрестностях поселка Краснено в Анадырском районе Чукотки, завершилась. Людей доставили в ближайший населенный пункт, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"Пассажиры вездехода ночью были доставлены в Краснено на снегоходах, их осмотрел медик местного ФАП и сообщил, что жизни и здоровью пассажиров вездехода ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе окружного управления МЧС.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщали, что 1 февраля в Единый диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение, что в 20 км от села Краснено, где объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, застрял "Трэкол". В нем находились семь человек, которые выехали из населенного пункта в сторону тундры.

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