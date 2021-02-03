В Гидрометцентре сообщили о резком похолодании в ЦФО в конце недели

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резкое похолодание начнется в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы. Температура днем будет опускаться до 17 градусов мороза, что на два-пять градусов ниже нормы, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В субботу похолодание охватит весь ЦФО. Температура будет ниже нормы на два-четыре градуса, а в Москве к воскресенью температура еще понизится - будет уже отставание от нормы на три-пять градуса", - сообщила она.

По словам Макаровой, температура в период похолодания в регионах ЦФО будет в диапазоне 22-13 градусов мороза ночью и минус 10-17 градусов днем.

"Это произойдет из-за того, что к нам подойдет в среду - четверг циклон, но мы будем находиться еще в его теплой части какое-то время, а затем усиление мороза будет с субботы", - пояснила метеоролог.