Актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали актрису Аглаю Тарасову в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист правозащитной организации Алексей Прянишников, который оказывает артистке правовую помощь.

"Правоохранители задержали Тарасову. Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунину. Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у нее отбирают мобильный телефон для осмотра", - сказал юрист.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".