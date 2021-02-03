{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве

Она находится в отделе полиции по району Западное Дегунино, сообщил юрист Алексей Прянишников

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали актрису Аглаю Тарасову в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист правозащитной организации Алексей Прянишников, который оказывает артистке правовую помощь.

"Правоохранители задержали Тарасову. Она сейчас находится в отделе полиции по Западному Дегунину. Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у нее отбирают мобильный телефон для осмотра", - сказал юрист.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2".

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Компания в Бразилии ожидает от регулятора одобрения третьей фазы испытаний "Спутника V"
Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире
Читать полностью