Эксперты: большинство переболевших COVID-19 защищены от заражения в течение полугода

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Антитела, образовавшиеся в организме людей, которые перенесли заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19), способны защищать большинство из них от повторного заражения до полугода. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Биобанка (UK Biobank) Соединенного Королевства, крупнейшего британского хранилища образцов биоматериалов.

Как отмечается в документе, по состоянию на декабрь 2020 года 8,8% населения Великобритании были инфицированы коронавирусом, причем в Лондоне этот показатель достигал 12,4%. Проведя изучение количества антител в крови пациентов, перенесших заболевание, ученые установили, что в 99% случаев уровень защиты оставался высоким спустя три месяца. 88% обладали антителами и через шесть месяцев после проявления первых симптомов болезни.

"Хотя мы не можем точно сказать, как это связано с иммунитетом, этот результат позволяет предположить, что люди могут быть защищены против повторного заражения как минимум спустя шесть месяцев после инфицирования коронавирусом. Более продолжительные наблюдения позволят нам определить, насколько долго держится эта защита", - заявила главный научный сотрудник Биобанка профессор Наоми Аллен.

Всего в рамках исследования сотрудники Биобанка с мая по декабрь 2020 года регулярно брали анализы крови у 20,2 тыс. человек, оценивая серопревалентность, то есть определяя число людей в популяции с положительным результатом теста на определенное заболевание, в данном случае - на COVID-19. Чаще всего антитела, свидетельствующие о перенесенном заболевании, обнаруживали в крови людей моложе 30 лет (13,5%), а меньше всего - у людей старше 70 лет (6,7%).

Самым распространенным симптомом заболевания были потеря вкуса и обоняния, которые фиксировались в 43% случаев. При этом у 24% пациентов не проявлялись вообще никакие симптомы.

Ранее исследование, проведенное Службой общественного здравоохранения Англии, показало, что антитела у перенесших заболевания обладают эффективностью, которая сравнима с эффективностью вакцин. С 18 июня по 24 ноября в группе из 6 614 человек с антителами было отмечено 44 потенциальных случая повторного заражения (заболевание при этом зачастую протекало в более легкой форме). За тот же период заболели 318 участников контрольной группы из 14 173 человек, которые ранее не были инфицированы. В ноябре прошлого года исследователи из Оксфордского университета сообщили о том, что люди, перенесшие COVID-19, с высокой степенью вероятности защищены от повторного заражения в течение полугода.