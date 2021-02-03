Эксперт: "Спутник V" сыграет важную роль в борьбе с пандемией по всему миру

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российская вакцина против нового коронавируса "Спутник V" благодаря своим преимуществам сыграет важную роль в борьбе с пандемией по всему миру. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС вирусолог Университета штата Коннектикут Пауло Верарди.

Он прокомментировал опубликованные в журнале The Lancet данные о российском препарате против коронавируса. "Это отличная новость, потому что в отличие от других рекомбинантных вакцин против COVID-19 на основе аденовирусного вектора "Спутник V" базируется на схеме прайм-буст иммунизации с использованием двух различных рекомбинантных векторов: сначала аденовируса [человека] 26-го [серотипа], а затем аденовируса 5-го [серотипа]", - отметил Верарди. Под прайм-буст иммунизацией эксперт подразумевает двухэтапную вакцинацию: первая доза вакцины запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает.

По словам ученого, который работает при университетском научно-инновационном центре по исследованию вакцин, такая схема "не позволяет иммунитету, выработанному против первого вектора (аденовирус 26-го серотипа), препятствовать второй дозе вакцины, что является очевидным преимуществом".

"Нам нужно как можно больше вакцин для борьбы с COVID-19 во всем мире, и теперь, когда данные клинических исследований показывают эффективность 91,6%, я ожидаю, что "Спутник V" сыграет важную роль в этих усилиях", - заключил Верарди.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.