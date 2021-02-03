Убившего человека тигра застрелили в Хабаровском крае при отлове

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты застрелили тигрицу, которая, по данным специалистов, в январе напала и убила человека, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов.

"В Ванинском районе завершились мероприятия по отлову тигрицы-людоеда, 9 января 2021 года напавшей и убившей человека возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского муниципального района. Тигрица была отстреляна в 200 м от метеостанции "Мопау", расположенной в Ванинском муниципальном районе при попытке нападения на сотрудника министерства природных ресурсов Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Хищница пряталась недалеко от того места, где находились охотоведы, а увидев человека, напала. "На территории, где произошел инцидент с гибелью человека, обитает только одна тигрица", - пояснили в пресс-службе.