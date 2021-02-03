В Аргентине более 100 тысяч человек получили оба компонента вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 тысяч аргентинцев уже получили два компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

Согласно его данным, по состоянию на 1 февраля первый компонент препарата получил 283 971 человек, двумя дозами привились 106 280 человек.

"Спутник V" - первая и пока единственная вакцина от коронавируса, поступившая в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата, включающего два компонента. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников. Препаратом также привились президент Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.