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Пандемия COVID-19

В Аргентине более 100 тысяч человек получили оба компонента вакцины "Спутник V"

Первый компонент препарата получил 283 971 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 тысяч аргентинцев уже получили два компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

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Согласно его данным, по состоянию на 1 февраля первый компонент препарата получил 283 971 человек, двумя дозами привились 106 280 человек.

"Спутник V" - первая и пока единственная вакцина от коронавируса, поступившая в Аргентину. Российский фонд прямых инвестиций и правительство страны подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата, включающего два компонента. 29 декабря в Аргентине начали вакцинировать "Спутником V" медработников. Препаратом также привились президент Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

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АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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