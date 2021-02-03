{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины "Спутник V"

Как сообщили местные власти, таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования
© Егор Алеев/ТАСС

МЕХИКО, 3 февраля. /ТАСС/. Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", разработанной Центром. им [Н. Ф.] Гамалеи, - сказал замминистра. - Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования".

Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.

С конца февраля 2020 года в латиноамериканской стране, согласно примерным подсчетам Минздрава, коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли 159 533 инфицированных пациента.

В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 677,5 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции
Президент Франции также отметил, что отметил, что для использования какой-либо вакцины в стране сначала нужно, чтобы ее одобрили медицинские регуляторы Евросоюза и Франции
Читать полностью