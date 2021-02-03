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В Якутии открываются катки и детские развлекательные центры

Кроме того, в регионе отменили режим самоизоляции для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому разрешается работа катков, горнолыжных парков и детских развлекательных центров с соблюдением санитарных требований. Об этом в среду сообщает оперштаб республики.

"Возобновляется при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и требований деятельность: детских игровых комнат и детских развлекательных центров, открытых ледовых катков, пунктов проката лыж, ледовых, горнолыжных парков", - говорится в официальном телеграм-канале.

Кроме этого, режим самоизоляции отменен для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. "Требование о соблюдении режима самоизоляции отменяется через 42 дня после первой вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Временно - в течение шести месяцев со дня выздоровления - для тех, кто переболел и включен в федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией. По истечении шести месяцев после выздоровления такие граждане должны либо вакцинироваться, либо продолжать режим самоизоляции", - добавили в оперштабе.

На текущий момент первую дозу вакцины получил 22 061 человек, за последние сутки - 1 576 человек. Вакцинация проводится во всех районах республики. Активнее всех прививаются в Якутске, Нерюнгринском, Алданском и Вилюйском районах.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 100 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 40 в Якутске.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 30 834 случая заражения коронавирусом, выздоровели 27 988 человек, умер 491 пациент.

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