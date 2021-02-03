В Приамурье вблизи границы с Китаем появится особо охраняемая природная территория

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют присвоить природному комплексу "Михайловские столбы", который находится в 42 км от Благовещенска и в непосредственной близости от границы с Китаем, статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Василий Орлов.

"Принято решение по "Михайловским столбам". Мы решили поддержать инициативу жителей, кто обеспокоен судьбой этого интересного природного комплекса, и присвоить ему статус особо охраняемой природной территории. А до этого будет проведено комплексное экологическое обследование участка", - написал Орлов.

Начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Валерий Погасиенко ТАСС сообщил, что вопрос присвоения статуса ООПТ будет рассмотрен во втором квартале этого года.

"[Вопрос] будем обсуждать во втором квартале этого года. Любая природоохраняемая территория имеет свой режим, регулирующий [возможность] раскопок, строительство и так далее, поэтому для каждого объекта разрабатывается свое положение. Кроме того, нужно будет проводить экспертизу сооружений, определить, это будет памятник природы регионального или местного значения и другое", - сказал Погасиенко.

"Михайловские столбы" - скалы каскада 16 утесов. Считается, что столбы появились от 115 до 67 млн лет назад, возможно, вследствие выхода лавы из разлома или вулкана. Комплекс расположен в 4,4 км от села Михайловка Благовещенского района, протяженность - около 10 км. Место популярно среди туристов и любителей активного отдыха - альпинистов, спасателей, которые проводят на объекте тренировки.

Осенью 2020 года внимание к комплексу было вызвано жалобами жителей региона на геологоразведочные предприятия, которые работают в окрестностях комплекса, якобы из-за их деятельности столбы начали постепенно разрушаться. По результатам проверок регионального Минприроды нарушений не выявлено, однако ведомство сообщило, что в связи с озабоченностью общественности принято решение не выдавать лицензии на право разработки камня в границах "Михайловских столбов".