В Москве около 80 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 80 тыс. человек зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента науки и образования.

"В столице более 68 тыс. выпускников школ примут участие в экзаменах, помимо школьников экзамены будут сдавать и выпускники прошлых лет, которых около 12 тыс.", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

В пресс-службе добавили, что ежегодно Министерством просвещения и федеральной службой по надзору в сфере образования и науки утверждается единое расписание проведения экзаменов, которое публикуется на официальных информационных порталах, в том числе сайте регионального центра обработки информации Москвы (РЦОИ).

"Экзамены в этом году пройдут в два периода: основной и дополнительный, проведение досрочного периода отменено. Планируемые сроки проведения основного периода - с 25 мая по 2 июля 2021 года, дополнительного - с 12 по 17 июля 2021 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что одиннадцатиклассникам, которые планируют в этом году поступать в вузы, необходимо будет сдать русский язык и предметы по выбору. Для получения аттестата тем, кто не поступает в вузы, достаточно сдать два предмета в форме государственного выпускного экзамена - русский язык и математику.

"Не позднее чем за две недели до начала экзаменов в личном кабинете на портале участники получат уведомления на экзамены, в которых содержится информация о дате, времени начала экзаменов, адресах мест проведения экзаменов. При организации проведения экзаменов будут соблюдены все меры, направленные на снижение рисков распространения респираторных вирусных инфекций", - пояснили в ведомстве.

С 2018 года регистрация на экзамен проходит в электронном виде на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Все интересующие вопросы о государственной итоговой аттестации в Москве можно задать по телефону +7 (499) 653-94-50, а ознакомиться с информацией о проведении экзаменов - на официальном сайте РЦОИ.