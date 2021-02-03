В Приамурье установились 40-градусные морозы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Столбики уличных термометров в некоторых районах Амурской области в ночные часы продолжают опускаться до отметки минус 43 градусов, а днем - 30 градусов мороза, сообщается в среду в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В четверг малооблачно, без осадков, ночью местами морозный туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью минус 28-33 градусов, местами до минус 43 градусов, днем минус 18-23 градуса, по северу в отдельных районах около минус 30 градусов", - говорится в сообщении.

Специалисты регионального управления МЧС при поездке на дальние расстояния в минусовые температуры рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, изучить маршрут следования и выяснить, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей, взять с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. При незапланированной или аварийной остановке нужно выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию, повесить яркую ткань на антенну, попросить помощь у водителей проезжающих автомобилей, сообщить о случившемся и своем местоположении в экстренные службы.

Ране сообщалось, что для автомобилистов на региональных и федеральных трассах оборудовано более 70 пунктов обогрева. Погреться водители и пассажиры могут в 50 стационарных пунктах - это кафе, автозаправочные станции и комплексы, расположенные по федеральным трассам, и воспользоваться услугами 25 подвижных пунктов - автобусов, автомобилей, которые могут быстро приехать на помощь водителям.