В Хабаровском крае снизят объемы перевалки угля для снижения запыленности воздуха в морозы

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. АО "Ванинотрансуголь" (входит в группу компаний "Колмар") снизит объемы перевалки угля на время морозов, чтобы избежать повышенного содержания пыли в воздухе. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В соцсетях на прошлой неделе распространилось видео, где запечатлены черные клубы пыли, поднимающиеся над терминалом. Прокуратура Хабаровского края сообщала, что начала проверку по факту возможного нарушения требований законодательства при перевалке в терминале "Ванинотрансуголь" пылящего груза в бухте Мучке.

"Пыление при выгрузке вагонов объясняют низкими температурами: специальные присадки, которые добавляют при погрузке, теряют на морозе свои свойства. Бизнесмены готовы временно снизить объемы перевалки, чтобы не причинять вред окружающей среде", - написал Дегтярев.

Он добавил, что местные власти будут контролировать ситуацию, в правительстве региона ожидают заключений по итогам проверок природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора.

На юге края температура воздуха последние две ночи опускалась до минус 28-35 градусов, на остальной территории - до минус 45 градусов. Днем температура держится в районе минус 24-26 градусов. Завершившийся январь на значительной территории региона также был холоднее, чем обычно.