Доля положительных тестов на антитела в "Инвитро" по сравнению с маем выросла вдвое

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля положительных тестов на антитела к коронавирусу у пациентов сети частных клиник "Инвитро" по сравнению с маем 2020 года выросла в два раза и достигла 30%. Об этом говорится в сообщении компании.

"Всего к настоящему моменту компанией "Инвитро" выполнено более 1 600 000 тестов, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 30%. Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае прошлого года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом, в октябре - 20,1%, а к концу ноября превысил 23%", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным компании, в январе 2021 года среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в России, составило 46,6%. В "Инвитро" также сообщили о том, что число положительных результатов тестирования на антитела класса G варьируется от города к городу. В Москве с мая 2020 по настоящий момент года было выполнено более 350 тыс. тестов, из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 21,1% человек, прошедших исследование. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц составил 38,4%.

В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 132 тыс. тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 29% случаев. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц составил 43,2%. В Новосибирске среднее суточное число положительных результатов составило 51%, накопительным итогом - 37,7%, в Екатеринбурге - 43,9% и 28,2% соответственно, в Нижнем Новгороде - 45,8% и 23,5%, в Казани - 48,4% и 29,9%, в Самаре - 48,2% и 39,2%, в Челябинске - 48,3% и 28,5%, в Омске - 42,3% и 33,5%, в Ростове-на-Дону - 41,3% и 32,8%.

Что касается распределения по полу пациентов, обратившихся за выполнением исследования в "Инвитро", то оно сохраняется прежним: более 58% составляют женщины и 42% - мужчины, сообщили в компании.

Об исследовании

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов "Инвитро" на территории России. Лабораторные исследования для качественного определения антител класса G (IgG) проводятся методом иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализа. Материалом для исследования является сыворотка венозной крови.