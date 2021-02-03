Кабмин утвердил правила поддержки социально значимых проектов СМИ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, а также на создание интернет-сайтов, имеющих социальное или образовательное значение. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Получить субсидии смогут учредители средств массовой информации и с их помощью создавать новые программы и снимать документальные фильмы, - говорится в сообщении. - Средства в том числе разрешается направить на оплату труда сотрудников и приглашенных специалистов, командировочные расходы, аренду транспорта, техники, помещений и декораций для проведения съемок и звукозаписи".

Владельцы социально ориентированных сайтов смогут покрыть расходы на зарплату сотрудников, оплату или продление регистрации доменного имени в интернете, аренду серверного оборудования. Субсидии также можно потратить на оплату услуг по предоставлению архивных материалов, приобретение лицензионного программного обеспечения, техническое поддержание сайта.

Сроки проведения конкурсного отбора и требования к оформлению заявок на получение господдержки будут опубликованы на сайте Минцифры.

Раньше эти правила каждый год утверждались приказом Роспечати. С 2021 года порядок субсидирования будет регулироваться постановлением правительства, а непосредственную поддержку СМИ будет оказывать Минцифры.