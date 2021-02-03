Хайнань провел межведомственную онлайн-акцию по защите водно-болотных угодий

ХАЙКОУ, 3 февраля. /ТАСС/. Управление лесного хозяйства китайской провинции Хайнань совместно с муниципалитетом города Хайкоу организовало межведомственную онлайн-акцию по защите водно-болотных угодий. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, мероприятие приурочено ко Всемирному дню водно-болотных угодий, отмечаемому ежегодно 2 февраля. Оно состоялось под лозунгом "Взаимозависимость воды, жизни и природных угодий". Главной темой стало сохранение болот как важного источника пресной воды.

В ходе акции обсуждались такие вопросы, как сохранение качества и увеличение объема водных ресурсов, проведение работ, позволяющих предотвратить процесс опустынивания и деградации земель. Правительственные эксперты уделили внимание влиянию, которое оказывают естественные водоемы на рост благосостояния населения.

Как сообщила газета, участники мероприятия коснулись проблемы снабжения водой города Хайкоу - административного центра провинции с самым многочисленным населением в регионе. Площадь болотных угодий в этой части острова превышает 29 тыс. га. Их расширение частично обеспечивается за счет ликвидации малопродуктивных аграрных хозяйств, занимающихся разведением рыбы в искусственно созданных прудах. Часть этой территории затем отводится под лесные массивы, пригодные для обитания многих видов птиц и животных.

Дисбаланс распределения воды на острове возникает из-за специфики рельефа: центральная часть Хайнаня находится на возвышении, а по периметру расположены низинные районы. Из-за такой разницы во время дождей реки сбрасывают избыток воды в море, часто затапливая некоторые населенные пункты. В то же время западная и южная части провинции, а также прибрежная полоса, где расположены крупнейшие города и зафиксирована наиболее высокая плотность населения, испытывают дефицит влаги.

Согласно плану формирования сети водоснабжения, к 2035 году хайнаньская администрация полностью решит проблему нехватки водных ресурсов и завершит создание системы их эффективного распределения. Власти планируют полностью модернизировать единую сеть водоснабжения острова, площадь искусственного орошения которой превысит 5,3 тыс. кв. км.