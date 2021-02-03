Губернатор Вологодской области сделал прививку от коронавируса

"Привился от коронавируса. Чувствую себя хорошо. Через три недели - вторая прививка. Теперь личного общения с вологжанами станет больше", - сообщил глава региона на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Кувшинников сообщал, что в конце февраля, после вакцинации, он планировал возобновить проведение градостроительных советов в городах и районах области, на которых обсуждаются важнейшие для жителей вопросы по строительству и ремонту объектов инфраструктуры.

По информации пресс-службы правительства области, в целом по региону прививку от коронавируса сделали более 3,7 тыс. человек, а записались в очередь на вакцинацию более 6 тыс. жителей. Прививочные пункты открыты в 36 лечебных учреждениях во всех городах и районах области. В начале этой недели в регион поступила партия вакцины "Спутник V" в объеме 7,2 тыс. доз, в ближайшее время ожидается очередная поставка. Среди привитых более 40% - это пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

"После введения вакцины пациенты в течение получаса находятся под наблюдением. На данный момент у привитых поствакцинальных осложнений отмечено не было. Несколько человек испытывали гриппоподобный синдром и недомогания после получения вакцины. Это допустимо. В таких случаях рекомендуется принять "Парацетамол" и антигистаминные препараты. Реакция длится не более 1-2 дней", - привела пресс-служба слова заместителя главного врача Вологодской городской поликлиники №1 Натальи Лобинцевой.

По данным регионального оперштаба, на вечер 2 февраля в области подтверждено 33 405 случаев коронавируса, прирост на сутки - 281 случай. Выздоровели 28 552 человека, умерли 632. Действующие в регионе шесть моногоспиталей загружены на 48%.