В Ненецком АО вакцинация в отдаленных селах пройдет по заявкам от местных медиков

ТАСС, 3 февраля. Вакцинацию в труднодоступных населенных пунктах Ненецкого автономного округа (НАО) организуют по заявкам от медработников на местах в связи со сложной логистикой. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"В связи с тем, что доставка вакцины имеет сложную логистику, мы с медицинскими организациями отрабатываем следующую схему: медицинский работник фельдшерского здравпункта, врачебной амбулатории или участковой больницы производит предварительный отбор граждан, подлежащих вакцинации, и передает в главное учреждение информацию о количестве желающих вакцинироваться. По этим данным головная организация формирует на отправку в населенный пункт термоконтейнер с определенным количеством вакцины. В день поступления вакцины в населенный пункт организуется вакцинация", - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО Елены Левиной.

Если жители хотят привиться, они должны обратиться к медицинскому работнику, записаться на вакцинацию, и только после этого сформируют и отправят контейнер с необходимым количеством доз вакцины. В ближайшее время выезд медиков с вакциной запланировали в Коткино, Макарово и Амдерму.

В Ненецком автономном округе привили 603 жителя, из них оба этапа вакцинации прошли 173 человека.

С начала пандемии в НАО выявили 929 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - три случая. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 71 пациент, в том числе три бессимптомных носителя. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировали.