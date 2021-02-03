GlaxoSmithKline и CureVac объявили о совместной разработке вакцин нового поколения

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Фармацевтические компании GlaxoSmithKline из Великобритании и CureVac из Германии заключили соглашение о разработке вакцин следующего поколения против нового коронавируса. Об этом стало известно в среду из их совместного заявления , опубликованного GlaxoSmithKline.

Компании рассчитывают разработать мультивалентную вакцину и начать ее производство в 2022 году при условии одобрения регулирующих органов. GlaxoSmithKline в этом году также окажет поддержку своему партнеру CureVac в производстве 100 млн доз уже созданной вакцины от коронавируса. "Увеличение числа новых штаммов [вируса], способных снизить эффективность вакцин первого поколения, требует наращивания усилий по разработке [новых] вакцин <...>, чтобы опередить пандемию на один шаг", - говорится в заявлении компаний.

"Мы считаем, что вакцины следующего поколения будут иметь решающее значение в продолжающейся борьбе с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Это новое сотрудничество основывается на наших существующих отношениях с CureVac и означает, что вместе мы объединим наши научные знания в области разработки мРНК-вакцин", - сказала главный исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 103,4 млн человек, свыше 2,2 млн умерли.