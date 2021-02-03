Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,92

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение, опустившись с 0,96 до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не превышает единицу. В двух субъектах РФ он составил ровно 1 - Архангельской и Московской областях.

В Иркутской и Нижегородской областях коэффициент равен 0,99, в Воронежской и Ростовской - 0,98, в Красноярском крае - 0,97. В Свердловской области показатель опустился до 0,93 - для региона это минимум с конца августа.

В Санкт-Петербурге коэффициент, три дня подряд превышавший единицу, снизился до 0,85, в Москве - до 0,76, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.