Bloomberg: жертвам финансиста Эпштейна выплатили почти $50 млн компенсаций

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Распорядители недвижимого имущества покойного финансиста Джеффри Эпштейна выплатили $49,8 млн в качестве компенсации жертвам его сексуальных преступлений. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет компенсационного фонда, учрежденного распорядителями недвижимости финансиста на Американских Виргинских островах.

Как напоминает агентство, Эпштейн проживал более 20 лет на этих островах и владел двумя островками в составе этой территории США. В отчете указывается, что оценочная стоимость этой части недвижимого имущества финансиста снизилась с около $630 млн в июне прошлого года до почти $241 млн 31 декабря того же года. Компенсационный фонд выплатил порядка $50 млн долларов женщинам, обвинявшим Эпштейна в сексуальных преступлениях. Число предполагаемых жертв, получивших возмещение нанесенного им ущерба, не уточняется.

Не менее 20 исков, предъявленных финансисту при жизни, были отозваны. Как полагает Bloomberg, это обстоятельство указывает на то, что распорядители имущества Эпштейна урегулировали претензии во внесудебном порядке.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.