Общеевропейскую встречу байкеров Harley Davidson Super Rally 2021 отменили

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Организаторы общеевропейской встречи байкеров Harley Davidson Super Rally 2021, которая должна была пройти в городе Игуменице в Греции с 20 по 24 мая, отменили ее проведение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили организаторы на своем сайте .

"На нас как членах Федерации Harley Davidson Clubs Europe лежит ответственность за то, чтобы защитить здоровье и предотвратить распространение инфекции. В связи с этим было принято решение об отмене общеевропейской встречи байкеров Harley Davidson Super Rally 2021", - говорится в сообщении.

По их словам, "хотя Игуменица является единственной "зеленой зоной" на европейской карте COVID-19, остальная часть Европы страдает от третьей волны пандемии, планы вакцинации не продвигаются так быстро, как ожидалось, появились новые мутации коронавируса, Европейский союз рекомендует избегать поездок за границу, при этом рассматривается возможность нового закрытия границ". Возникает также много вопросов по поводу того, как путешествовать на паромах, в отношении необходимого карантина во время поездок и так далее.

Как отмечает греческий телеканал ERT, уже были забронированы по меньшей мере 1500 номеров в гостиницах в Игуменице и области для размещения около 8 тыс. участников мероприятия. Его проведение должно было принести местной экономике более €8 млн, и эти потери будут серьезным ударом для бизнеса региона.

Майский слет байкеров должен был стать вторым подобным мероприятием в этом районе, поскольку Игуменица уже принимала Harley Davidson Super Rally в 2001 году. Если ситуация с пандемией улучшится, то в 2022 году Harley Davidson Super Rally пройдет в Швеции, а в 2023 году - снова в греческой Игуменице.