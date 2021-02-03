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Пандемия COVID-19

В Подмосковье восемь больниц, где лечили пациентов с COVID, вернулись к плановой работе

Отмечается, что перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная дезинфекция помещений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь медицинских учреждений Московской области вернулись к плановой работе после лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно улучшается, и мы начали перепрофилировать больницы обратно. Первым этапом мы возвращаем к прежнему режиму работы 8 медорганизаций - это Бронницкая больница, Балашихинский роддом и другие больницы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная дезинфекция помещений.

В пресс-службе пояснили, что уже частично сокращается коечный фонд во временных инфекционных госпиталях "Патриот" и "Мой молл".

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