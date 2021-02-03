В Дании введут цифровые паспорта вакцинации против COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании решило ввести в стране цифровые свидетельства вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Минфина страны.

Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

"Вакцинные паспорта". Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

"Многие компании в Дании зависят от возможности путешествовать для выполнения своих задач. Поэтому правительство запускает так называемый корона-паспорт, который можно использовать для поездок за границу. В то же время правительство приглашает датскую промышленность, датский бизнес и культурную жизнь принять участие в разработке цифрового "корона-паспорта", - отмечено в сообщении.

Такие свидетельства о прививках, похожие на справки об отрицательном тесте на коронавирус, можно оформить на сайте министерства здравоохранения с конца февраля. Паспорт также должен соответствовать принятым в ЕС требованиям, подчеркнуто в пресс-релизе.

"Для нас абсолютно необходимо иметь возможность перезапустить датское общество, чтобы компании могли вернуться к обычной жизни. Многие датские фирмы являются глобальными, работающими на мировом рынке. Поэтому правительство запускает решение для поездок, а также изучит возможность "корона-паспорта", который может использоваться в ряде ситуаций", - пояснил и. о. министра финансов страны Мортен Бёдсков.

Правительство также напоминает, что медикам еще предстоит уточнить, может ли получивший прививку человек являться носителем инфекции. Поэтому окончательное решение об использовании таких паспортов для иных, помимо поездок, целей при повторном открытии Дании примут позже.

Правительство Дании на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами более пяти человек. А также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (00:00 мск). Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. 27 декабря в стране начата вакцинация, ее планируется завершить в конце июня.