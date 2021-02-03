Власти Хайкоу создадут на побережье Хайнаня сеть павильонов культурного развития

ХАЙКОУ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти административного центра китайской провинции Хайнань города Хайкоу создадут в приморской полосе сеть художественных павильонов, которые будут играть роль центров по продвижению культурного развития. Об этом сообщил информационный портал " Чжунго синьвэньван ".

По его сведениям, власти планируют построить 16 объектов культурного развития. Как объяснила куратор проекта, китайский дизайнер Вэн Лин, каждый павильон будет сооружен по индивидуальному архитектурному плану, сформулированному по особой философии дизайна, отличающегося от идейно-теоретической основы, заложенной в программе строительства всех остальных объектов. Для создания этих центров культурного развития власти Хайкоу пригласили профессиональных специалистов из-за границы и других регионов Китая.

"Там можно будет отдохнуть, развлечься, пообщаться, научиться чему-то новому", - сообщил вице-мэр Хайкоу Фэн Хунхао. Он уточнил, что многофункциональные павильоны займутся деятельностью, которая позволит городу "наметить новые ориентиры и сформировать новые культурно-гуманитарные критерии".

Как проинформировали местные власти, первый из этих центров - павильон номер 3 - будет открыт уже в марте. Это художественная библиотека, которая также предназначена для встреч и общения. Посетители смогут отдохнуть с книгой на берегу моря, посетить небольшие культурные мероприятия, которые будут регулярно проводиться поблизости.