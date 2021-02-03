На востоке Москвы завершили строительство двухэтажного храмового комплекса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" построен в районе Перово на востоке Москвы. Двухэтажный храмовый комплекс рассчитан на 500 прихожан, для удобства маломобильных прихожан установлен подъемник, сообщила в среду пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Завершено строительство храмового комплекса в честь иконы Божией матери "Взыскание погибших" на востоке Москвы. Объект возведен по адресу: Шоссе Энтузиастов, вл. 44, в районе Перово. Храмовый комплекс двухэтажный и рассчитан на 500 прихожан. В здании расположен храм с церковно-приходскими помещениями общественного назначения. С южной стороны здания на уровне второго этажа сооружена галерея с открытой террасой", - говорится в сообщении.

Храм выполнен в неорусском стиле, восходящем к северным образцам храмовой архитектуры XIV-XVI веков. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, отметили в пресс-службе.

Святыня возведена на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств этого и других храмов Москвы создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы.