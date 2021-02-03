Российские врачи 10 тыс. раз воспользовались КТ-калькулятором для диагностики COVID-19

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. раз медики из разных регионов России воспользовались КТ-калькулятором с начала пандемии. Разработанный московскими специалистами ГКБ имени Л. А. Ворохобова и МГУ им. М. В. Ломоносова цифровой сервис помогает спрогнозировать степень тяжести пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщается в среду на информационном портале мэра Москвы.

"В Москве продолжают совершенствовать возможности единой цифровой платформы здравоохранения, помогающей в борьбе с пандемией коронавируса. Одним из важнейших сервисов этой системы стал КТ-калькулятор, который может определить состояние легких пациента по анализу крови, сатурации и общей клинической картине. Среди пользователей - более 7 тыс. медицинских сотрудников из Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Хабаровска и других городов. Медики сделали прогнозы с помощью программы уже 10 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Основное назначение нового цифрового сервиса - помощь врачу в прогнозировании степени тяжести пневмонии, вызванной COVID-19. Система дает прогноз вероятности легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии. Если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, у врача есть возможность отказаться от проведения компьютерной томографии. В других случаях принимается решение провести КТ-диагностику или немедленно госпитализировать пациента.

"КТ-калькулятор уже встроен в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему и доступен врачам Москвы и других регионов на сайте ct.emias.mos.ru. Для получения прогноза степени поражения легких необходимо заполнить специальную форму и указать данные общего клинического анализа крови, осмотра пациента и другие показатели. На экране отобразится прогнозная модель степени поражения легких обследуемого, на основании которой врач сможет принять решение о дальнейших диагностических и лечебных мероприятиях", - отмечается на портале.